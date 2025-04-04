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中橫便道9.2K坍方 取消清明連假增開2時段

2025/4/4 11:59（4/4 12:11 更新）
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中橫便道9.2公里處3日下午發生落石坍方，3日晚間已搶通單線，因4日清晨發生多次間歇性落石，交通部公路局中區養護工程分局谷關工務段表示，為確保行車安全，清明連假增開時段取消，恢復原有常態3班通行並視邊坡狀況調整。（谷關工務段提供）中央社記者趙麗妍傳真 114年4月4日
中橫便道9.2公里處3日下午發生落石坍方，3日晚間已搶通單線，因4日清晨發生多次間歇性落石，交通部公路局中區養護工程分局谷關工務段表示，為確保行車安全，清明連假增開時段取消，恢復原有常態3班通行並視邊坡狀況調整。（谷關工務段提供）中央社記者趙麗妍傳真 114年4月4日
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（中央社記者趙麗妍台中4日電）公路局谷關工務段今天表示，雖然中橫便道9.2公里處落石坍方昨晚已搶通單線，但上午開放前5分鐘因地震造成岩屑掉落取消開放，且為行車安全，已取消清明連假增開時段，恢復原本3班通行時間。

台8臨37線中橫便道受連日豪雨加上嘉南地震影響，3日下午9.2公里處發生落石坍方。谷關工務段今天透過文字稿表示，昨晚7時已經搶通單線，現場人員並持續清坍至午夜，今天上午6時整理路面後，本來要開放7時班次通行，但在6時55分因嘉南地震又引發一些岩屑掉落，為確保安全暫時取消開放。

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清明連假期間為服務梨山地區民眾返鄉通行需求，台8臨37線中橫便道2日至7日，由原開放3個時段增為5個時段，分別為上午7時、10時、12時，以及下午2時、4時30分；8日恢復開放3個時段，分別為上午7時、12時、下午4時30分。

不過，谷關工務段指出，今天清晨發生多次間歇性落石，經空拍檢視，落石源高達300公尺，為降低落石風險暴露，確保行車安全，取消清明連假期間至7日增開的10時及下午2時的時段，恢復原有常態3時段通行並視邊坡狀況調整。（編輯：黃名璽）1140404

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