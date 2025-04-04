新北新莊武聖廟辦學堂 聘退休老師照顧弱勢學生

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（中央社記者黃旭昇新北4日電）新北市三級古蹟新莊武聖廟，與公所合作開辦「武聖學堂」，關心弱勢家庭學生。社會局今天表示，提供鄰近國中生課後照顧、安親、輔導，每學期還頒獎助學金，鼓勵孩子向學。

社會局今天發布新聞表示，武聖廟在廟旁興建圖書館，並與新莊區公所、市府社會局合作，開辦「武聖學堂」小衛星，照顧弱勢家庭。新莊區公所社會課長林姿伶表示，學堂聘專人為學生準備晚餐，讓放學後的孩子不會餓肚子。

武聖廟管理委員會主委林俊德表示，武聖學堂這學期收有28名學生，包含新莊國中、新泰國中及恆毅中學。他格外重視品德，學生利用悠遊卡簽到、簽退，讓家長可以放心掌握孩子的動態。

他說，暑假期間，武聖學堂會增加美術課和體育課，邀請警方指導防詐騙、防暴力等，希望教導學生品行一定要好，學習技藝，並投入社會公益。

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社會局表示，廟方除聘請退休老師義務輔導學生外，另聘請台灣大學、台灣科技大學、東吳大學的學生，加強課業複習，每個月約花費新台幣20多萬元，學生完全免費。

市府說，專為弱勢家庭開辦的課後照顧及社區支援的「小衛星」共有181個，多半由教會和協會承辦；由宮廟佛堂辦理的，除武聖廟還有三峽金光明寺、佛光山板橋講堂。（編輯：林恕暉）1140404