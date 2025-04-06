一中商圈機車安全帽失竊頻傳 警出動大頭娃宣傳

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（中央社記者郝雪卿台中6日電）台中市北區一中商圈人潮多，機車騎士安全帽頻傳失竊，警方今天表示，1到3月接獲11件安全帽失竊案，利用清明連假，出動大頭娃娃在商圈宣傳防竊妙招，籲勿隨意放置。

一中商圈是全國知名觀光景點，假日期間逛街人潮絡繹不絕，民眾為便利停車，前往商圈逛街時大多選擇騎乘機車前往，因此經常會有機車安全帽遭竊事件。

警方發現，無論騎士將安全帽掛在「把手旁」或「放在座墊」上，總是成為竊賊覬覦的目標，提醒市民，隨意放置未鎖的安全帽容易讓小偷得手，這樣的行為不僅增加了被偷風險，也助長了竊賊猖獗的風氣，今年1到3月就接獲11件安全帽失竊案。

為了有效防範這類案件，中市警局第二分局公園派出所利用清明兒童連假期間，特別出動警察大頭娃娃前往熱鬧的商圈進行防竊宣導，由所長吳政和親自向民眾解說正確的安全帽放置位置。

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員警在現場掛上了醒目的紅布條，標語上寫著「別讓安全帽成為小偷的戰利品」，用幽默的方式吸引民眾目光的同時，也強調離開機車時必須將安全帽放入車廂內或使用安全帽鎖進行固定，以避免遭竊。

現場員警還透過實際的「案例教育」，就地利用停放的車輛示範如何正確保管安全帽，向民眾普及防竊知識，雖然安全帽價值不高，但一旦遭竊，騎士不僅面臨出行困難，還可能影響日常生活與安全，因此必須提高警覺，避免將安全帽隨意放置。（編輯：陳清芳）1140406