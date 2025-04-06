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早餐忘了餵 武陵農場2隻黑天鵝敲門討飼料

2025/4/6 16:31（4/6 17:18 更新）
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台中市和平區武陵農場平時負責餵食黑天鵝的員工6日休假，行政中心人員一早聽到敲門聲，發現是園區內的2隻黑天鵝上門討飼料。（武陵農場提供）中央社記者郝雪卿傳真 114年4月6日
台中市和平區武陵農場平時負責餵食黑天鵝的員工6日休假，行政中心人員一早聽到敲門聲，發現是園區內的2隻黑天鵝上門討飼料。（武陵農場提供）中央社記者郝雪卿傳真 114年4月6日
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（中央社記者郝雪卿台中6日電）以賞櫻聞名的武陵農場，今天主角成了2隻黑天鵝。行政中心員工一早聽到敲門聲，發現是園區內的2隻黑天鵝，原來是「主人今天不在，黑天鵝寶貝上門來討飼料了！」

武陵農場粉專小編今天在臉書的貼文有別往日多以花為主，照片上是2隻黑天鵝站在行政中心大門外，低頭好像在敲門，看到黑天鵝站在大門外，員工好奇之餘，發現原來是平時負責餵食的員工今天休假，黑天鵝沒等到早餐，上門來討飼料了。

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黑天鵝上門討飼料的有趣照片被貼到臉書粉專後，引起廣大網友迴響，「實在是太可愛了！」、「開飯了開飯了！怎麼早餐還沒送來啊？？」、「好聰明好有禮貌」、「真的很聰明！不會讓自己餓著了」。

武陵農場臉書粉專小編先貼文「主人今天不在，黑天鵝寶貝上門來討飼料了！」，後來在留言版也補上「後續有出去餵飼料喔！」免得網友擔心黑天鵝餓肚子。（編輯：李淑華）1140406

#武陵農場
#臉書
#黑天鵝
武陵農場行政中心員工6日一早聽到敲門聲，發現園區內的2隻黑天鵝站在大門外，原來是平時負責餵食的員工休假，黑天鵝沒等到早餐，特地上門討飼料。（武陵農場提供）中央社記者郝雪卿傳真 114年4月6日
武陵農場行政中心員工6日一早聽到敲門聲，發現園區內的2隻黑天鵝站在大門外，原來是平時負責餵食的員工休假，黑天鵝沒等到早餐，特地上門討飼料。（武陵農場提供）中央社記者郝雪卿傳真 114年4月6日
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