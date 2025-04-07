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二手衣環保再利用 雲林「百家被」圍巾減碳新時尚

2025/4/7 15:45（4/7 15:56 更新）
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雲林縣心生活發展協會執行減碳新生活、衣起做環保計畫，將二手衣再利用，其中以「百家被」拼接技法結合台灣藍鵲為主題設計的圍巾，日前成為雲林縣府贈送外賓的贈品。左為雲林縣長張麗善。（雲林縣政府提供）中央社記者姜宜菁傳真 114年4月7日
雲林縣心生活發展協會執行減碳新生活、衣起做環保計畫，將二手衣再利用，其中以「百家被」拼接技法結合台灣藍鵲為主題設計的圍巾，日前成為雲林縣府贈送外賓的贈品。左為雲林縣長張麗善。（雲林縣政府提供）中央社記者姜宜菁傳真 114年4月7日
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（中央社記者姜宜菁雲林縣7日電）雲林縣心生活發展協會執行減碳新生活、衣起做環保計畫，將二手衣再利用，以「百家被」拼接技法結合台灣藍鵲為主題設計的圍巾，廣受好評，日前成為雲林縣府贈送外賓的贈品。

雲林縣心生活發展協會總幹事蔡嘉琪今天表示，早年北港鎮有農業、造紙業和成衣業等3大產業，隨著時代變遷，現在只剩農業，造紙業因紙廠關門而消失，成衣業沒落，協會去年起執行減碳新生活、衣起做環保計畫，讓熟稔縫紉的長輩們發揮專長。

協會將二手衣、紡織廠的閒置布料、窗簾等布織品再利用，在5名裁縫師的巧手下變化成帽子、購物袋、零錢包等，還有毛小孩的飾品。

雲林縣府日前招待國際智慧城市組織成員，贈送外國來賓的圍巾和雙面漁夫帽皆出自於協會，內含永續理念和傳統祝福，深受外賓的喜愛。

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蔡嘉琪說，傳統「百家被」象徵來自百家百戶的祝福。協會將不同布料拼接，結合台灣藍鵲主題，設計出幸福傳承圍巾；也運用永續布料製作雙面漁夫帽，可依不同造型搭配。帽子上的花朵布藝裝飾採磁吸設計，方便拆卸與更換，兼具美觀與實用。

協會販售再生商品自籌營運經費，談及未來的發展，蔡嘉琪指出，仍著重於商品再設計，符合減塑趨勢，其次媒合關懷機構、弱勢團體等團體，針對其所提出的需求捐贈全新衣物，還有協助工廠去化庫存，例如代售NG毛巾，致力推廣永續、環保再利用。（編輯：李淑華）1140407

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雲林縣心生活發展協會將二手衣、紡織廠的閒置布料、窗簾等布織品再利用，在裁縫師巧手下，變成帽子、購物袋、零錢包及毛小孩飾品。中央社記者姜宜菁攝 114年4月7日
雲林縣心生活發展協會將二手衣、紡織廠的閒置布料、窗簾等布織品再利用，在裁縫師巧手下，變成帽子、購物袋、零錢包及毛小孩飾品。中央社記者姜宜菁攝 114年4月7日
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