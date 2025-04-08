中市府攜手中科辦理就業博覽會 薪資最高88K

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（中央社記者郝雪卿台中8日電）台中市勞工局攜手中科管理局將於12日舉辦中科園區就業博覽會，邀集22家廠商提供上千個起薪新台幣4萬元以上職缺，其中更有工程師職缺薪資最高達8萬8000元。

勞工局長林淑媛說明，勞工局與中科管理局已連續13年攜手舉辦就業博覽會，成功媒合上萬名求職者進入職場；由於中科園區每年吸引大量應屆畢業生前來求職，這次活動也提供300個實習機會，積極扶植青年就業，讓畢業生順利銜接職場。

為提升求職者競爭優勢，林淑媛表示，市府於現場提供多元化就業服務，包括設置「履歷健診區」，邀請專業職涯顧問提供履歷撰寫與面試技巧指導，助求職者脫穎而出。

林淑媛指出，現場還規劃「XR實境接軌就業」專區，透過VR技術展現各家企業工作環境及徵才條件，讓求職者沉浸式體驗產業環境。同時設置青年、中高齡、婦女及身心障礙者等就業服務專區，安排專業就服員提供就業輔導與職涯諮詢，展現市府打造友善就業環境的決心。

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勞工局表示，中科園區就業博覽會將於12日上午10時至下午2時，在中科管理局1樓登場；參加的產業以科技業及傳統製造業為主，廠商包括友達光電、聯亞科技、台灣美光、綠茵科技及永勝光學等22家知名企業。

勞工局指出，現場提供工程師、技術員、採購專員及警衛人員等職缺，高達1000個職缺起薪4萬元以上，其中矽品精密、旭東機械等工程師職缺薪資最高達8萬8000元，歡迎求職民眾踴躍參加。（編輯：張雅淨）1140408