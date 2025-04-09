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馬公分局新大樓動土 預計116年完工

2025/4/9 11:57（4/9 12:56 更新）
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澎湖縣政府警察局馬公分局異址新建工程動土典禮9日舉行，澎湖縣長陳光復（右6）、議長陳毓仁（右5）等人出席。中央社 114年4月9日
澎湖縣政府警察局馬公分局異址新建工程動土典禮9日舉行，澎湖縣長陳光復（右6）、議長陳毓仁（右5）等人出席。中央社 114年4月9日
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（中央社澎湖縣9日電）澎湖縣警局馬公分局異址新建工程今天動土，新建大樓佔地1500坪，預計116年中完工啟用，將提供員警舒適工作環境，成為守護澎湖治安、交通並提供優質服務的新地標。

澎湖縣警局馬公分局異址新建工程今天由澎湖縣長陳光復、民進黨立委楊曜辦公室主任段湘玲、議長陳毓仁、副議長藍凱元、馬公市長黃健忠、澎湖地院院長楊國精、警察局長林温柔等20人共同動土，場面盛大，儀式隆重。

陳光復表示，澎湖縣警察局馬公分局舊廳舍建於民國75年，近年因時空環境大幅變化，原有空間不敷使用外，廳舍老舊、耐震能力不足，亦造成執勤員警與洽公民眾安全隱憂，尤其馬公分局勤務最為繁重，背負重要責任，感謝中央無償撥用馬公北澳段土地新建廳舍，提供警察人員舒適環境。

陳毓仁也指出，馬公分局廳舍迄今逾40年，因時空轉變，加上廳舍老舊屬危樓、停車空間不足等，經爭取多年，終於看見覓地重建，未來有完善的辦公場所。

澎湖警局表示，馬公分局現址除有分局本部外，還有交通分隊與光明派出所，其中光明派出所將在市區覓地重建或現址進行BOT開發案時，保留一處作為該所使用，交通分隊將移往現有的文澳派出所，文澳所則併入新建分局的辦公大樓。

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澎湖縣警局馬公分局新建大樓佔地1500坪，將興建地下1層、地上4層辦公廳舍，總樓地板面積1773坪，總工程費3億8000萬元，預定於116年5月完工落成。

澎湖縣警局所轄有3個分局，其中馬公分局所管轄有馬公和湖西2市鄉55個村里，服勤責任區最為繁重，除了分局本部勤務中心和7個組、隊外，轄區還有11個分駐所、派出所與駐在所，官警有近250人。（編輯：吳素柔）1140409

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澎湖縣政府警察局馬公分局異址新建工程動土典禮9日舉行，馬公分局新建大樓占地1500坪，預計116年中完工啟用。中央社 114年4月9日
澎湖縣政府警察局馬公分局異址新建工程動土典禮9日舉行，馬公分局新建大樓占地1500坪，預計116年中完工啟用。中央社 114年4月9日
澎湖縣政府警察局馬公分局舊廳舍建於民國75年，原有空間不敷使用，廳舍老舊、耐震能力不足，造成執勤員警與洽公民眾安全隱憂。中央社 114年4月9日
澎湖縣政府警察局馬公分局舊廳舍建於民國75年，原有空間不敷使用，廳舍老舊、耐震能力不足，造成執勤員警與洽公民眾安全隱憂。中央社 114年4月9日
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