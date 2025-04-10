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盧秀燕會面日比星駐台代表 盼擴大與3國經貿交流

2025/4/10 19:14（4/10 19:41 更新）
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台中市長盧秀燕（右2）9日晚間邀請比利時台北辦事處處長馬徹（左）、日本台灣交流協會代表片山和之（右）、新加坡駐台北商務辦事處代表葉偉傑（左2）會面，深入探討美國提高關稅所帶來全球經貿挑戰。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 114年4月10日
台中市長盧秀燕（右2）9日晚間邀請比利時台北辦事處處長馬徹（左）、日本台灣交流協會代表片山和之（右）、新加坡駐台北商務辦事處代表葉偉傑（左2）會面，深入探討美國提高關稅所帶來全球經貿挑戰。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 114年4月10日
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（中央社記者郝雪卿台中10日電）台中市長盧秀燕昨晚邀請日本、比利時、新加坡3國駐台代表會面，會中提到美國對等關稅帶來挑戰時，她建議，擴大台灣與3國間經貿交流，提升進入彼此市場機會。

台中市政府今天發布新聞稿指出，盧秀燕昨晚邀請比利時台北辦事處長馬徹（Matthieu Branders）、日本台灣交流協會代表片山和之、新加坡駐台北商務辦事處代表葉偉傑3國駐台代表會面。

盧秀燕在會面時，除了就3國代表擔任去年台中購物節代言人及協助拍攝宣傳影片表示誠摯感謝，同時也深入探討美國提高關稅所帶來的全球經貿挑戰。

盧秀燕指出，台中與比利時、日本、新加坡3個國家往來密切，也是重要貿易夥伴，世界各國面對美國提高關稅影響，想必都正在研議對策，藉此機會她也向代表們請益各國因應措施；她還說「危機就是轉機」，除繼續努力維持在美國市場外，建議可增加與比、日、星3國經貿交流，擴大市場也分散市場。

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盧秀燕表示，市府已成立「緊急應變專案小組」，並祭出6大對策與租稅紓困措施因應，其中包括分散訂單擴大非美市場，並將提供台中企業拓銷參展補助，鼓勵國內廠商多到美國以外市場行銷，希望與各國駐台代表處積極合作，共同協助彼此企業互相參展交流，開拓潛在商機。

市府經發局轉述，與會代表皆指出，彼此可在既有貿易基礎上拓展合作；台中是非常有潛力工商樞紐及投資地點，3國企業在台中已有相當多投資，許多台商也分別在這3個國家有很好發展，期盼在此基礎上，能推動更多合作機會拓展經貿合作。（編輯：陳仁華）1140410

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