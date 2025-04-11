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侯友宜參訪日本善光會 借鏡科技與AI照護長者經驗

2025/4/11 19:20（4/11 20:11 更新）
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新北市長侯友宜（前右2）率團赴日考察，11日參訪東京「善光會」，了解該機構如何利用科技設施與AI人工智慧提升長照品質。（新北市新聞局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 114年4月11日
新北市長侯友宜（前右2）率團赴日考察，11日參訪東京「善光會」，了解該機構如何利用科技設施與AI人工智慧提升長照品質。（新北市新聞局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 114年4月11日
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（中央社記者黃旭昇新北11日電）新北市長侯友宜率團前往日本東京考察，今天參訪「善光會」複合式長照設施，以科技設備與護理機器人、智慧床墊等，結合AI照護管理平台，掌握長者健康，提升照護效率。

侯友宜今天帶領市府衛生局長陳潤秋、消防局長陳崇岳、體育局長洪玉玲等團隊，前往日本東京考察，第一站參訪社會福祉法人善光會。

陳潤秋透過市府新聞稿表示，深入瞭解照護設施運作，雙方也針對建置高齡友善環境、培訓照護人員及整合智慧長照系統等議題交換意見，並以日方經驗作為新北預防延緩失能、在地老化、智慧照護的政策參考。

依據善光會官網資訊，此機構設施包括特殊養老院、短期入住護理機構、老人日間照顧服務、失智症友善日間照護服務、日間復健、短期入院醫療、支持身障者的護理設施等。

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新聞稿提到，善光會複合式長照設施，導入多項科技設備與資訊系統，包括護理機器人、智慧床墊、行為感測器、自動移位輔具，透過數據分析、AI照護管理平台，可強化早期預警。

衛生局表示，這些設施協助照顧人員精準掌握長者健康狀況，並提升照護效率，在機構照護、居家服務與社區整合照護，無縫接軌。對新北市在智慧長照政策發展上，具有極高的參考價值，未來將導入科技設備減輕人力負擔。（編輯：郭諭儒）1140411

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新北市長侯友宜（左2）率團赴日本東京考察，11日到導入多項高科技設備與資訊系統的「善光會」參觀，了解機構如何運用高科技協助照護員掌握長者健康狀況，提升照護效率。（新北市新聞局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 114年4月11日
新北市長侯友宜（左2）率團赴日本東京考察，11日到導入多項高科技設備與資訊系統的「善光會」參觀，了解機構如何運用高科技協助照護員掌握長者健康狀況，提升照護效率。（新北市新聞局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 114年4月11日
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