美關稅政策變動 蔣萬安：團結不要內耗

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（中央社記者陳昱婷台北14日電）美國關稅政策變動，宣布暫緩對等關稅，又稱可能會在1、2個月內實施電子產品個別關稅。台北市長蔣萬安今天呼籲，應不分朝野團結一致，不要再持續內耗，讓民眾覺得選錯人。

蔣萬安今天上午與士林區里長座談前接受媒體聯訪，對於美國關稅政策表示，台北市政府已成立產業局、財政局、勞動局、社會局等跨局處因應小組，密切關注各項宣布及影響，隨時開會擬定對策。

他喊話中央政府，應更全面關注並掌握各項變化，隨時跟民眾清楚說明，並提出具體方案，照顧中小企業及民眾。

民進黨昨天舉辦「人民是頭家」政策宣講會，民進黨秘書長林右昌稱「選錯的人、關稅145%」，批評國民黨擁抱中國、聯中制美是請鬼拿藥單。媒體詢問蔣萬安對此看法。

蔣萬安說，美國暫緩高額對等關稅90天，在此期間絕對不能鬆懈，要持續嚴陣以待、盤整各項資源、隨時提出對策，民眾現在最希望的是不分朝野團結一致，不要在這個時候還在持續內耗、製造對立，讓民眾覺得選錯人。

此外，民進黨立委王世堅昨天宣講時表示，新聞說民進黨裡有很多中共派來的匪諜，但間諜一定是安插在敵對陣營裡，抓到這麼多反而代表民進黨堅定反共、守護台灣。

蔣萬安質疑，民進黨的意思是否是共諜越多越愛台灣、要讓全黨都是共諜，彷彿發現共諜是很驕傲的事一樣，非常荒謬。

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另一方面，行政院長卓榮泰昨天指出，要消滅中華民國的只有共產黨，呼籲台北要有首都的氣魄，不要跟中國牽扯不清。

蔣萬安對此表示，卓榮泰身為最高行政首長，也可以對民進黨執政的總統府及外交部發生共諜案發表意見。（編輯：張銘坤）1140414