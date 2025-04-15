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台南和順轉運站啟用 結合觀光餐飲功能

2025/4/15 12:38（4/15 12:51 更新）
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台南市安南區公共運輸重大建設「和順轉運站」15日啟用，可望發揮串聯鄰近台南亞太棒球訓練中心、國立台灣歷史博物館等地交通功能。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年4月15日
台南市安南區公共運輸重大建設「和順轉運站」15日啟用，可望發揮串聯鄰近台南亞太棒球訓練中心、國立台灣歷史博物館等地交通功能。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年4月15日
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（中央社記者楊思瑞台南15日電）台南市安南區公共運輸重大建設「和順轉運站」今天啟用，可望發揮串聯鄰近台南亞太棒球訓練中心、國立台灣歷史博物館、安南醫院等交通功能，並提供結合觀光與餐飲複合式空間。

台南市長黃偉哲出席啟用儀式致詞表示，台南幅員遼闊，且捷運目前尚在規劃，主要大眾運輸仍依賴公車，縣市合併之初，公車系統有許多待改善處，導致民眾搭乘意願不高，總統賴清德擔任市長時重新建立公車路線，車輛品質也逐步提升，他接任後延續政策，使公車系統更完善。

黃偉哲說，之前曾有一名麻豆區的國小學童，因為等公車累了在騎樓睡著，他覺得很心疼，也凸顯台南幅員廣大、公車司機缺工等困境。為了改善服務，他任內引進9人座小巴，盼解決大型巴士司機不足難題，也陸續在偏鄉開闢小黃公車路線，提高公車路網服務效能。

黃偉哲強調，對於2030年客運車輛全電動化目標，台南市一定要更早達成，因為台南在捷運發展較慢，公車服務要更提升，未來台南市會與中央攜手加速精進公車系統，提升搭乘品質。

交通部公路局長陳文瑞表示，台南升格為直轄市迄今，已建設6處轉運站，中央補助轉運站建設累積金額也達新台幣3億元，加上近年電動公車等重大補助，中央挹注台南公共運輸發展經費超過44億元。

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台南市交通局提供資料指出，安南區人口已突破20萬，多項重大建設包括亞太棒球訓練中心、北外環道路及鄰近的永安路拓寬、永康物流專區、鹽行國中重劃區均陸續完成，和順轉運站將成為區內最重要公共運輸建設指標。

交通局進一步說明，和順轉運站面積近1公頃，設有大客車月台12席、汽車停車格38席、機車停車格73席，歷時3年興建完成，站內採複合式規劃，約200坪商業空間，已引進便利商店及輕食等商家近期進駐，未來可望增加咖啡廳、餐廳等，提供更多消費與餐飲選擇。（編輯：吳素柔）1140415

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鄰近台南亞太棒球訓練中心的公共運輸建設「和順轉運站」15日啟用，台南市長黃偉哲（左）主持儀式，並與中華職棒統一7-ELEVEn獅隊吉祥物萊恩（右）合影。（市府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年4月15日
鄰近台南亞太棒球訓練中心的公共運輸建設「和順轉運站」15日啟用，台南市長黃偉哲（左）主持儀式，並與中華職棒統一7-ELEVEn獅隊吉祥物萊恩（右）合影。（市府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年4月15日
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