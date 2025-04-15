林德官停車場案居民憂阻消防動線 高市府檢討方案

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（中央社記者蔡孟妤高雄15日電）高市府推動「林德官公有眷舍及周邊都市更新計畫」擬興建立體停車場，但有地方居民憂影響消防救災動線，要求市府重新檢討方案。市府今天允諾，1個月內提交檢討方案。

市府推動「變更原高雄市都市計畫（前金、新興、苓雅地區）細部計畫」及「林德官公有眷舍及周邊都市更新計畫」，並計畫在廣州一街巷內興建立體停車場。但部分地方居民憂心影響消防救災動線，要求市府重新檢討方案。

高雄市議會近日質詢工務部門，民進黨議員郭建盟、黃文益等人均關注此事。黃文益今天質詢時要求市府必須重新提出替代方案，避免社區對立升高。

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黃文益說，苓雅區公所日前召開公展說明會，吸引近200名居民參與，居民訴求拒絕在住宅區內設置高密度立體停車場、維持原有直線通道不中斷等，及尋求替代停車方案。也有居民擔心停車場產生噪音廢氣，干擾生活環境。

高雄市都發局長吳文彥表示，已彙整居民意見作為專案小組審查參考，將於1個月內與交通局協調提交檢討方案，與民眾溝通。（編輯：郭諭儒）1140415