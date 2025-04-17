彰縣推童萌卡 將辦特約店家說明會盼踴躍加入

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（中央社記者吳哲豪彰化17日電）彰化縣政府推出童萌卡，家長可持卡前往商店購買嬰幼兒商品，縣府也規劃舉辦2場特約商店招募說明會，只要設籍在彰化縣、販售嬰幼兒相關商品及可提供專屬優惠的店家都可加入。

彰化縣人口數不斷減少，為鼓勵彰化縣的父母在彰化生育，減輕家庭負擔，彰縣府民政處代處長曾金來去年10月在彰化縣議會接受質詢時透露，縣府將推出0到3歲「童萌卡」，每年給予1萬點（元），父母可到特約店家購置嬰兒相關商品，預估發放人數為2萬5400人，經費約需新台幣2億5400萬元。

彰縣府民政處長劉玉平今天接受中央社記者電訪時說，推出童萌卡主要協助減輕家庭育兒支出，同時提升新生兒養育意願，同時藉促進在地消費與企業參與，活絡地方產業發展。

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劉玉平說，民政處規劃明天在彰化埔心鄉老人文康中心及彰化縣政府，舉辦童萌卡特約商店招募說明會，希望彰化在地符合資格的商店加入成為童萌卡特約店家，民政處也已和彰化市永樂商圈等縣內重要商圈聯絡，鼓勵業者加入。

彰縣府民政處表示，說明會將由縣府團隊及系統服務廠商進行專業簡報，說明申請流程、點數使用機制、商店繳件須知及後續核銷作業方式，只要符合販售嬰幼兒相關商品、設有或有意願增設可使用電子票證廠商票卡之刷卡設備、設有實體門市及願意提供專屬特約優惠的店家，歡迎提出申請。（編輯：李錫璋）1140417