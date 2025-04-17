高雄青農計畫 首度導入業師陪伴輔導

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（中央社記者蔡孟妤高雄17日電）高雄市農業局今天舉行「高雄青創農企業孵育計畫」今年首場說明會，宣布將提供總經費新台幣240萬元夢想資金，並首度導入業師陪伴的輔導制度，引導青農訂定目標。

「高雄青創農企業孵育計畫」開辦第5年，今天在鳳山行政中心舉辦今年第1場說明會。農業局表示，今年將提供總經費240萬元的夢想資金，並首度導入業師陪伴的輔導制度，引導青農訂定目標與行動方案。

農業局表示，為提升高雄在地青年農民的經營管理能量，民國110年起，針對有發展需求的青農，導入專家實地訪視診斷累計75家次，提供通過2階段評選的青農夢想資金，進行實質輔導與協助共38案。

今年更首度導入「陪伴輔導」制度，將由多名農業與新創領域的資深業師，帶領青農逐步解鎖農業經營管理的困境，協助青農在從農路上更加穩健、踏實。

農業局長姚志旺表示，此計畫推動以來，已帶動38名青農在農業產值與價值上突破性的成長。面對極端氣候挑戰及科技創新，鼓勵青農突破既定框架，從產地到市場找到新模式，運用夢想資金加以實踐。

農業局表示，「114年高雄青創農企業孵育計畫」即日起至5月9日受理申請，今年共有「專案輔導」與「陪伴輔導」2種方案，「專案輔導」鎖定第1次申請計畫的青農。

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至於110年到113年曾送交「高雄青創農企業孵育計畫」的青農，可同時申請「專案輔導」與「陪伴輔導」。

農業局表示，歡迎年滿18至55歲、從事農牧一級生產的青壯農申請。4月21日在美濃區農會將再舉行1場說明會。（編輯：吳素柔）1140417