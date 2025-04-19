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雲林守護3大流域水質 導入AI監控、提計畫整治

2025/4/19 15:55（4/19 16:16 更新）
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雲林縣環保局19日在虎尾鎮同心公園舉辦淨堤活動，響應世界地球日全台串聯環境清理；雲林縣長張麗善（左2）、虎尾鎮長林嘉弘（左）等人一同拿起清潔工具整理環境。中央社記者姜宜菁攝 114年4月19日
雲林縣環保局19日在虎尾鎮同心公園舉辦淨堤活動，響應世界地球日全台串聯環境清理；雲林縣長張麗善（左2）、虎尾鎮長林嘉弘（左）等人一同拿起清潔工具整理環境。中央社記者姜宜菁攝 114年4月19日
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（中央社記者姜宜菁雲林縣19日電）雲林縣水環境巡守隊有600人，分布於濁水溪、新虎尾溪和北港溪，巡檢員指3大流域有垃圾棄置、廢水排放等問題，縣府除啟動流域裝監視器開罰，更啟動水質AI監控及整治計畫。

雲林縣環保局今天在虎尾鎮同心公園舉辦淨堤活動，響應4月22日世界地球日全台串聯環境清理；雲林縣長張麗善、虎尾鎮長林嘉弘與160多人拿起清潔工具整理環境。

活動過程中為參與的小朋友安排「小小水巡守員體驗課程」，由水巡守隊員帶領解說虎尾鐵橋文化歷史，讓小學員實際動手檢測河川水質，並由隊員示範如何操作無人機巡檢河岸。

雲林縣環保局長張喬維表示，雲林縣水環境巡守隊成立20年，目前有21隊600人，分布於濁水溪、新虎尾溪、北港溪三大流域進行定期巡檢、淨溪河川、隨時針對髒亂點或污染通報，過去1年已執行150次水質檢測、巡檢超過700次。

張喬維說明3大流域各有不同種類污染源與污染程度，濁水溪流域除了揚塵問題外，還有非法棄置垃圾、農廢，而新虎尾溪則存在河川污染問題，至於北港溪則有畜牧、民生排水等問題。

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雲林縣環保局為有效解決問題，在流域周邊裝設監視器進行監控，並積極布局AI智慧水質監測網絡，並請水環境巡守隊針對社區附近河川展開水質檢測，了解河川水質及污染源，再結合中科院、環境部等學者專家，研擬對策因應，結合企業、社區與民眾協助推動行動方案，邁向清淨河川目標。

張喬維表示，北港溪所經流域，來自嘉義的畜牧業者亦有排放畜牧用水問題，會以新虎尾溪整治計畫為基礎，與嘉義縣政府一同合作解決整治問題。（編輯：李淑華）1140419

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