屏東南州2鄉代罷免案投票 皆未通過

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（中央社記者黃郁菁屏東縣19日電）屏東縣南州鄉代會副主席葉俊緯及鄉代湯智雄，遭雙方支持者分別以刪減公所預算、未審核預算及未利益迴避等理由提案罷免。今天投票，2罷免案皆未通過。

葉俊緯及湯智雄因去年預算審查意見不合，先後遭對方支持者提案罷免。屏東縣選舉委員會表示，2罷免案依法要有1/4以上同意票，且同意票要大於不同意票，罷免才會通過，以本屆此區選舉人數4277人計算，同意票須達1070票以上。

屏東縣選委會公告結果，罷免葉俊緯同意票1044張、不同意票529張；罷免湯智雄同意票624張、不同意票907張。

離被罷免門檻僅差26票，葉俊緯及其支持者在開票過程中相當緊張。對於結果，他接受媒體聯訪表示，南州鄉親還是很有理智，不會被謠言打敗，相信未來一定會更好。個人尚有官司處理中，已針對湯智雄等4人散布不實訊息提告，合法範圍內會公告給眾人看。

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「罷免不是我們最大的用意」葉俊緯說，主要是不要讓鄉親認為他默認對方所言，不是被罷免就要默默承受，因此才以罷免反制。雙方都沒有被罷掉是很好的結局，就給鄉親去評估。

湯智雄表示，對於沒能罷免掉葉俊緯，感到非常遺憾。雖然自己也被拖下水，但很篤定一定不會被罷掉，而且很有機會罷掉對方。葉俊緯以20多票逃過一劫，對結果感到失望，是否申請驗票尚待討論。（編輯：郭諭儒）1140419

屏東縣南州鄉代會副主席葉俊緯（圖）及鄉代湯智雄罷免案19日投票，葉俊緯在開票時透露自己相當緊張，緊盯著各投開票所回報結果，最終2案皆未通過。中央社記者黃郁菁攝 114年4月19日