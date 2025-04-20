竹市建3600智慧車柱 找車位更便利

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（中央社記者郭宣彣新竹市20日電）新竹市政府今天表示，正陸續建置智慧車柱，預計116年完成3600個，盼提升停車管理效率，解決車格遭占用等問題，另民眾也可透過APP尋找車位，提升停車便利性。

新竹市政府今天發布新聞稿指出，為邁向智慧城市永續發展，今年將陸續完成逾1300個智慧車柱，預計到116年將達3600個，以發展更智慧便捷的停車模式，提升車格週轉率。

代理市長邱臣遠表示，智慧車柱可上傳即時停車資訊，民眾能透過「新竹市好停車」APP，查詢車位並導航至空位，提升停車效率；另也導入AI車牌自動辨識技術，辦理智慧開單，並結合多元支付系統，便利民眾繳費。

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市府表示，過去裝卸貨車格因未搭配限時措施，常有車輛長時間占用，影響真正有裝卸需求的車輛使用，現在以智慧車柱管理，若停車超時將開罰，解決車輛占用裝卸車格情形。

市府表示，透過建置智慧車柱，不僅可解決停管員人力不足問題，也能減少紙張耗材使用，降低手續費等支出成本，朝向實現環境永續目標邁進。（編輯：吳素柔）1140420