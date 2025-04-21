真如禪寺捐善款 助嘉義監獄受刑人子女就學

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（中央社記者黃國芳嘉義縣21日電）嘉義市真如禪寺支持嘉義監獄受刑人子女就學與援助其家庭困境，捐助新台幣100萬元，嘉義監獄感謝禪寺善舉，成為受刑人家庭溫柔堅定的支持力量。

法務部矯正署嘉義監獄今天發布新聞稿指出，真如禪寺方丈了空無雲慷慨捐贈善款100萬元作為受刑人子女獎助學金及脆弱家庭生活扶助用途。

嘉義監獄日前舉辦捐贈儀式，由典獄長蔡景裕頒感謝狀，感謝禪寺長年投入公益、關懷在地。蔡景裕說，不僅為孩子們點燃求學希望，也減輕脆弱家庭經濟負擔，盼望善行能喚起更多社會資源的關注。

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了空無雲表示，「收容人雖因過錯暫時與社會隔離，但他們的家人，特別是孩子，不該因此失去接受教育與追逐夢想的機會，而家庭也不該在風雨中孤單前行」期望透過捐款，讓孩子在教育路上無後顧之憂。

嘉監指出，真如禪寺自民國100年在嘉監開辦獎助學金迄今，已邁入第15年，累計捐助善款達1200萬元，計有1733個家庭受惠。嘉監收容人在感謝函中寫道「家人在師父的協助下，度過經濟困境，讓孩子能持續就學，由衷感謝」。（編輯：郭諭儒）1140421