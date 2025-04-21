澎湖選手特殊奧運奪牌 陳光復頒贈賀匾

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社澎湖縣21日電）澎湖選手蔡靖宏與許宜婷在2025年冬季世界特殊奧林匹克運動會中，勇奪花式滑冰與雪鞋接力賽銀、銅牌佳績，縣長陳光復今天傍晚頒贈「功在澎湖」及「澎湖之光」賀匾。

國立澎湖海事水產職業學校選手代表台灣到義大利參加「2025年冬季世界特殊奧林匹克運動會」，蔡靖宏在花式滑冰勇奪銀牌，許宜婷與隊友在雪鞋接力賽中奪得銅牌，100公尺與800公尺項目獲第4名佳績。

澎湖縣長陳光復今晚在縣長室接見2人，盛讚是澎湖之光，頒贈「功在澎湖」及「澎湖之光」賀匾，教練郭仁祥也獲表揚，肯定卓越表現與堅持不懈的精神。

透過 Google News 追蹤中央社

陳光復表示，每個人生命中都有閃耀的高光時刻，不懼先天條件挑戰，憑藉堅定的信念與滿腔熱情，在國際賽事中勇奪佳績，不僅讓世界看見澎湖，更感動了所有關心他們的人。

陳光復強調，選手的努力不只是競技上的勝利，更象徵生命力的綻放，證明只要心中有夢、腳步不停，每個人都能為自己寫下精彩篇章。（編輯：郭諭儒）1140421