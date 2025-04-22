加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
24日鋒面通過中部以北有雨 週末高溫降到2字頭
首頁 / 地方

天橋結合太陽光電 明志科大啟用校園微電網

2025/4/22 17:48（4/22 17:56 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
明志科技大學獲新北市政府淨零碳示範場域推廣補助，在校園天橋打造智慧微電網示範系統，結合太陽光電、儲能系統、能源管理平台及充電樁，22日正式啟用。（新北市經發局提供）中央社記者王鴻國傳真 114年4月22日
明志科技大學獲新北市政府淨零碳示範場域推廣補助，在校園天橋打造智慧微電網示範系統，結合太陽光電、儲能系統、能源管理平台及充電樁，22日正式啟用。（新北市經發局提供）中央社記者王鴻國傳真 114年4月22日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王鴻國新北22日電）明志科大利用校園既有天橋為基礎，整合太陽光電發電系統，打造出兼具發電、儲電、節電及智慧電力調度功能的微電網場域。並於今天舉辦校園微電網正式啟用儀式。

明志科技大學獲新北市政府112年度「淨零碳示範場域推廣補助計畫」，在經濟發展局局長盛筱蓉見證下，校方今天舉辦校園智慧微電網示範系統啟動儀式。

經發局表示，在新北市淨零碳示範場域推廣補助計畫中，明志科大利用校園既有天橋為基礎，整合太陽光電發電系統、儲能設備、能源管理平台及電動車充電樁，打造出兼具發電、儲電、節電及智慧電力調度功能的微電網場域。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

經發局表示，明志科大建置光電系統採用高效率鋰電池儲能模組，透過能源管理系統（EMS）進行智慧調度，可於離峰時段儲電、尖峰時段供電，不僅能有效降低尖峰時段的契約容量、穩定用電負載，更能減少碳排放，年減碳效益預估達6.7公噸。

明志科大校長劉祖華表示，明志科大在校園天橋上成功建置太陽光電系統，過程中克服諸多挑戰，成果豐碩，以校園微電網具體實現淨零校園的願景。（編輯：方沛清）1140422

#太陽光電
#天橋
#校園
#盛筱蓉
#新北市政府
#經發局
#經濟發展局
#劉祖華
#明志科大
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

24
更多編輯台推薦新聞：