連江縣課程博覽會仁愛國小場 展現雙語授課特色

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（中央社記者潘欣彤連江縣23日電）連江縣教育處今天舉辦課程博覽會仁愛國小場，開放全縣教師與該校家長參觀部分時段授課。校長陳君業說，該校以主要學科中英雙語教學為特色，並培育老師英語授課。

今天上午舉行的連江縣課程博覽會仁愛國小場次開放媒體採訪，5年級的自然課程以雙語授課，由老師以自製的中英語投影片，以英語為主，中文為輔，向學生講解光合作用。針對老師提出的問題，學生則依自身能力以中文或英語回答。

連江縣政府教育處長王禮民告訴中央社記者，課程博覽會每年固定選擇2校舉辦，且對全縣教師與該校學生家長開放，透過觀摩課堂進行、與授課後討論與回饋等，達到教學相長目的。今年首場於仁愛國小，另一場將在莒光鄉的敬恆國民中小學舉辦，授課主題為環境教育。

陳君業向中央社記者說，仁愛國小雙語課程不僅於英語課，而是包含自然等主科也採雙語授課。但因地區難尋具一定英語能力的本國籍師資，故由校方自行培訓各科任教師，花了2年時間，才讓老師們在講台上以雙語授課。

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陳君業強調，該校的雙語教育並非要求老師以一口流利英語授課，而是將英語融入在課程中，以生活化的方式，讓孩子們打開雙語的耳朵，在學校就能多聽多講，進而啟發其國際觀與語言能力。老師在備課時會與外籍教師確認文法、單字，應可確保教學內容正確無虞。

王禮民認為，課程博覽會雖僅零星家長參與，反映出父母們對學校的辦學普遍有信心，但透過公開課程，可讓家長親眼確認孩子的學習態度，以及與班上同學的互動，對於掌握孩子在校狀況有一定幫助，希望之後場次家長能踴躍參與。（編輯：林恕暉）1140423

連江縣政府教育處23日在縣立仁愛國小舉辦課程博覽會，開放全縣教師與該校家長參觀部分時段授課內容。中央社記者潘欣彤攝 114年4月23日