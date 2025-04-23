加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

新北與台師大簽約 推正向心理教育強化學生韌性

2025/4/23 20:01
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇新北23日電）新北市教育局表示，心理健康是學習成長的關鍵，今天與台灣師大簽署合作備忘錄，加強學生心理健康，推動正向心理教育，強化心理情緒的韌性，讓學生能在安心、自在的環境學習。

教育局長張明文下午主持「正向心理校群中心」啟動記者會時，語重心長表示，近期不斷發生校園事件與紛擾，顯示社會的壓力；因此，期待每名學生都快樂成長，老師「為幸福而教」，師生都能有快樂、正向的心情，如此也才會有快樂的家長。

教育局將「正向心理健康」納入健康促進學校重點議題，成立「正向心理校群中心」，張明文下午與台灣師大健康促進與衛生教育系教授張鳳琴，簽約合作備忘錄。

張鳳琴接受中央社記者訪問說，推健康促進的方法，可以與父母互動分享心情、學生透過桌遊學習正向心理，家長親子共同學習正向心理等。

另外，她說，學生透過「情緒打卡牆」分享每天的心情，其他同儕若發現異狀可以協助同學抒壓，老師也可適時關心，引導孩子的正向心理情緒，進而提升心理韌性。

發生校園事件的某學校校長，今天在臉書Facebook貼文表示，守護所有師生平安上學，建構安全學習的校園，是校長的責無旁貸的使命，學校團隊也努力不放棄任何機會和可能。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

這名校長說，經熟慮後決定，努力完成這學期任務後，會暫時離開校長職務，申請回任行政工作，再學習與沉潛。這不是逃避、放棄，而是責任與承擔，期待校園回到平靜、孩子們學習回到正軌，不再受傷。

教育局晚間向中央社記者表示，這名校長主動致電表達離開校長職務的決定，教育局予以尊重。主要是近期即將遴選校長，校長盼表態空出職缺，好讓遴選作業更順暢，讓行政交接無縫接軌。（編輯：方沛清）1140423

張明文
新北教局與加拿大卓越國際學院簽合作備忘錄新北與日本長野縣簽署教育交流MOU 共育商業人才
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

66
更多編輯台推薦新聞：