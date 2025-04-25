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台中大雅六寶里民無自來水 居民月喝4大箱瓶裝水

2025/4/25 15:12（4/25 15:21 更新）
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位於台中市大雅區邊陲的六寶里多年無自來水管線，蔡姓住戶憂心地下水污染，只能改買瓶裝水，1家4口每月要喝掉4大箱，直呼吃不消。國民黨立委楊瓊瓔（前右2）25日會勘，爭取推動延管工程。（立委楊瓊瓔提供）中央社記者趙麗妍傳真 114年4月25日
位於台中市大雅區邊陲的六寶里多年無自來水管線，蔡姓住戶憂心地下水污染，只能改買瓶裝水，1家4口每月要喝掉4大箱，直呼吃不消。國民黨立委楊瓊瓔（前右2）25日會勘，爭取推動延管工程。（立委楊瓊瓔提供）中央社記者趙麗妍傳真 114年4月25日
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（中央社記者趙麗妍台中25日電）台中市大雅區六寶里多年無自來水管線，居民靠井水或買瓶裝水，有住戶1家4口每月須喝掉4大箱。國民黨籍立委楊瓊瓔今天會勘，爭取推動延管工程，力拚年底讓家戶完成接管。

位於大雅邊陲的六寶里長年仰賴地下水，多數住戶用早年自行鑿設的簡易井，汛期或旱季水質變化劇烈，居民擔心含鐵、水垢或細菌超標，只能洗衣、沖廁所。住當地超過50年的蔡姓住戶說，憂心地下水污染，只能改買瓶裝水，1家4口每月要喝掉4大箱，直呼吃不消。

楊瓊瓔等上午現勘，台灣自來水股份有限公司第四區管理處提出的延管方案由和平新路352號沿線延伸管線到111號，全長460公尺，採100mm延管，總經費新台幣230萬元，服務3戶，台中市政府經濟發展局負擔路修費65萬元。

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自來水公司另一方案為以機動表位申請設置的替代方式，成本僅5萬餘元，卻受限同一地點戶號與表位重疊、土地同意書難取得等技術門檻。

楊瓊瓔說，將向中央爭取補助差額，並與經發局協商是否由市府協助路面修復費用，希望年底前讓家戶接管。（編輯：李明宗）1140425

楊瓊瓔
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