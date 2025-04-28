高捷世運站東側A5公辦都更 打造半導體A辦園區

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（中央社記者蔡孟妤高雄28日電）因應台積電高雄廠興建及量產，高雄市捷運局於R17世運站東側A5街廓辦理公辦都市更新，提供半導體及AI相關產業A級商辦及住宿使用，今天辦理招商說明會，鼓勵投資人踴躍投標。

高雄市副市長林欽榮出席招商說明會表示，台積電高雄第1廠今年下半年量產，第2廠完成上梁，第3廠開始結構工程，未來還有第4廠和第5廠將持續興建。

林欽榮說，5個廠完成後，將創造逾7000個高科技工作、逾2萬個營建工作機會，因此捷運工程局辦理捷運R17世運站東側土地公辦都更，提供相關商辦及住宿需求。此案需於申報開工日起3.5年完工，以滿足台積電量產期程及周邊產業需求。

林欽榮指出，此案實施者至少設置室內面積6150坪A級商辦、產業作業面積室內600坪供半導體及科技產業進駐、市府分回室內面積至少5491坪的企業安家住宅，供半導體、AI產業員工租用，總開發量體3.8萬坪（含車位）。

未來完工後，除提供A級商辦及員工住宅，供半導體、AI產業進駐使用，低樓層更可引入相關零售商業、支援型生活服務設施，並透過天橋直接連通世運站，帶動楠梓產業園區周邊生活機能發展。

捷運局表示，此案基地距離台積電楠梓廠僅1.5公里，離世運站僅150公尺，實施者需興建立體連通廊道，銜接基地至世運站，土地面積1萬3884平方公尺（4200坪），建蔽率50%、容積率300%。

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捷運局指出，基地今年4月7日公告劃定為更新地區，容積最高可再提升至法定容積的1.5倍，中油已依都市計畫規定將土地捐贈為高雄市所有，並由捷運局依都市更新條例，公開評選委託都市更新事業機構為實施者。

今天招商說明會現場有20家建設公司、資產管理機構等參與。捷運局表示，此案預估總投資金額約新台幣93億元，已於今年4月9日公告招商，將於8月8日截止投標，歡迎投資人踴躍投標。（編輯：吳素柔）1140428