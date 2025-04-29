救援擱淺鯨豚 海保署擬建花蓮收容場域

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（中央社記者張已亷高雄29日電）海保署今天在科博館舉辦會議，聚焦釐清國家公園等特殊管制區域，保育類野生動物救援案件權責及跨機關橫向聯繫機制，並提出花蓮建置鯨豚收容場域初步構想，補強東部救援能量。

海洋委員會海洋保育署表示，為強化海洋保育類野生動物擱淺事件通報與應變效率，於國立自然科學博物館舉辦「114年度海洋保育類野生動物擱淺救援組織網（Marine Animal Rescue Network，MARN）擴大聯繫會議」，邀集縣市政府、中央機關及執行救援任務專業團隊等單位，就通報流程、現場處置原則及跨區域支援合作等議題，進行交流與研商。

海保署今天發布新聞稿指出，會議盤點既有資源，並聚焦釐清風景特定區及國家公園等特殊管制區域內，相關救援案件權責及強化跨機關橫向聯繫機制，以利第一時間掌握狀況並迅速應對，並在會中首次提出於花蓮建置「東部地區鯨豚緊急救援及暫置收容場域」的初步構想。

海保署表示，東部地區過往活體擱淺案件數量相對較少，自民國108年至113年間，花東2縣市共通報92筆鯨豚擱淺案，其中花蓮有3筆、台東有1筆為活體個體，部分在短時間內死亡或無法救治，占整體約4％。

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海保署考量未來可能面臨的活體救援需求，及強化東部海洋野生動物救援量能，將協助相關單位評估擱淺熱區分布、通報與救援作業動線、在地專業能量與人力資源等面向，盼建構符合在地需求，且具可操作性的救援據點及人力支援機制。

花蓮縣政府指出，經初步評估，規劃將結合現有設施或新建專屬空間，選址將考量交通便利性、車輛機具可及性與專業人力支援等條件。（編輯：吳素柔）1140429