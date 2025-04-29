塭仔圳2區道路工程 侯友宜：後續減少交通影響

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（中央社記者王鴻國新北29日電）新北市長侯友宜今天視察塭仔圳重劃區於新莊中正路以南的第2區道路工程，由於6月將進行新樹路、福營路等部分道路封閉施工，他要求相關單位做好交維，以減少居民交通不便。

塭仔圳重劃區以新莊中正路南北區分為第1及第2重劃區，侯友宜今天下午前往塭仔圳2區視察道路工程，他聽取簡報後表示，塭仔圳是北部最大的都市重劃區，目前已完成43.46%，期待明年能完成開發。

他表示，市府為解決塭仔圳2區原有道路狹窄且缺乏人行空間的情況，新開闢20米寬「國營路」及「新富三路」兩條計畫道路，預計6月完工通車。

他表示，國營路等道路完工後，將提升民眾往來中環路及建國一路的便利性，完善區域路網及營造人本友善交通環境。預計減少民眾往來中環路及建國一路約10分鐘車程，同時有效紓解附近商圈、台65線匝道及舊有道路交通壅塞情形。

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侯友宜指出，國營路及新富三路完工後，將進行新樹路、福營路及景德路等道路封閉施工，以利重劃工程持續進行，為減少居民交通不便，他責成相關局處做好事先交通規劃及宣導。

在新北市議會議長蔣根煌建議下，侯友宜承諾會注意重劃區附近未參與重劃的老舊社區，因其土地較重劃區低窪，因此，他承諾會加強排水設施的規劃設計，以避免當地逢雨成災。（編輯：李亨山）1140429