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澎湖初夏百合花季登場 串聯海上花火相互輝映

2025/4/30 13:46
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（中央社澎湖縣30日電）澎湖菜園休憩園區繼花海之後，今天宣布「初夏百合花季」活動開跑，10萬朵百合花將陸續綻放，並搭配澎湖海上花火節相互輝映，讓澎湖處處可見花海，為觀光季增加遊憩景點。

澎湖縣政府「初夏百合花季」今天在菜園休憩園區舉行開園典禮，由縣長陳光復、馬公市長黃健忠與農漁局長陳高樑等人共同參與，母親節前後將盛開，馬公幼兒園率先前往體驗與觀賞百合花，並獲贈1束百合花。

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陳光復表示，澎湖菜園休憩園區繼春節花海之後，推出「初夏百合花季」，林務公園管理所日前起在園區內種植上萬株百合花，目前已含苞待放，預定5月母親節前後將萬花齊放，並搭配澎湖海上花火節煙火，延伸至園區的百合花季，同時在百合花盛開時，在園區辦理文創市集，以吸引更多的民眾前往遊憩。

林務公園管理所表示，占地有60餘公頃的澎湖菜園休憩園區，繼今年的20萬株牽牛花海景觀後，配合綠美化，並在園區景點種植有上萬株百合花，約10萬朵百合花將陸續自母親節前後一直盛開至6月間，民眾可把握花期，走訪欣賞美麗的百合花海廊道。（編輯：陳政偉）1140430

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