屏東推動醫療外展服務 首場火車站外為街友看診

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃郁菁屏東縣30日電）屏東縣政府結合屏東榮民總醫院等團體，推動街友醫療外展服務，29日晚間首場在屏東火車站外看診；預計每月辦理1次，視執行情形調整服務內容及範圍。

屏東街友醫療外展服務結合屏東榮總、高雄市慈聯社會福利基金會與屏東火車站等公私部門資源，由醫師、護理師和社工人員組跨專業團隊，為街友提供醫療服務，首場昨晚在屏東火車站登場。屏東縣社會處長劉美淑、衛生局長張秀君及屏東榮民總醫院院長王瑞祥皆到現場關懷街友。

劉美淑表示，將醫療服務帶到街友「主場」，補足醫療資源可近性，更重要的是拉近「街友」與「社區」之間距離。街友享有跟大眾一樣權益，服務可改善社會及環境障礙。

社會處今天新聞稿表示，承接屏東縣遊民收容所的慈聯社會福利基金會服務中發現，受限於經濟、交通及心理等因素，街友常忽視健康狀況或拒絕就醫，將小病或慢性疾病拖到嚴重或重症，甚至危及生命安全，才由救護車緊急送醫，因此結合公私單位，將關懷和醫療資源帶到街頭。

透過 Google News 追蹤中央社

社會處指出，感謝屏東火車站提供空間，為注重醫療隱私，運用福慧隔屏設置醫療服務行動站。屏東榮民總醫院團隊家庭暨社區醫學科主任陳弘哲與護理師親切問候，為前來看診的街友提供初步診察、給予衛教諮詢和用藥建議，並針對個別街友後續醫療服務與社工討論。

社會處提及，昨晚16名看診民眾中，慢性病問題居多。街友社區醫療服務自4月起，預計每月辦理1次，未來會視每次執行情形及街友分布狀況與需求，滾動調整服務內容與範圍。（編輯：郭諭儒）1140430