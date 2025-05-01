信義區逸仙段國有土地地上權案 北市：簽約完成

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（中央社記者劉建邦台北1日電）台北市財政局今天表示，與國防部合作逸仙段國有土地設定地上權案，由海悅建設得標並簽約完成，此案為設定地上權70年，土地位於仁愛路4段、國父紀念館對面，占地約294坪。

北市財政局發布新聞資料指出，公告「台北市信義區逸仙段三小段14-5、116地號國有土地設定地上權案」招商案在3月31日開標，由海悅建設公司以最高投標權利金，新台幣11億1111萬餘元得標，溢價率達68%，並於4月30日順利完成簽約。

財政局表示，此案位於仁愛路4段496巷與光復南路415巷交接處，近國父紀念館、台北101、松菸和台北大巨蛋，深具開發潛力。

依公告招商資料顯示，此案土地總面積為972平方公尺（294.03坪），土地使用分區為第四之一種住宅區（特），容積率400%、建蔽率50%，目前當臨時平面停車場。

財政局長胡曉嵐以新聞資料指出，隨著可開發大面積市有土地日益稀少，為持續挹注北市開發量能，市府主動與轄內國有土地管理機關合作，此案就是與國防部和民間共同推動城市發展，積極引進優質民間資源，以設定地上權參與開發，活化國有土地，成為中央地方攜手推動發展的良好典範。

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財政局表示，此案基地面積972平方公尺、地上權年期70年，周邊環繞辦公大樓、大型購物中心、政府機構及大眾交通設施，具有完善生活機能及卓越區位條件。

財政局指出，此案透過地上權開發，估民間投資金額達17.85億元，可有效結合公私資源優勢，促進都市發展、提升土地開發效益，為民眾帶來便捷優質的生活，市府將持續推出更多優質開發案，邀民間參與，攜手推動城市發展，共創台北新榮景。（編輯：方沛清）1140501