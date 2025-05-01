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新北推都更中繼住宅 拚116年提供400戶

2025/5/1 12:42（5/1 13:01 更新）
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新北市長侯友宜（前左）1日上午視察都更中繼住宅三重基地，並宣布啟動都更中繼宅政策，對象為都更案內65歲以上長者、下肢障者、身心障礙者雙老家庭及海砂屋建物原住戶。中央社記者趙敏雅攝 114年5月1日
新北市長侯友宜（前左）1日上午視察都更中繼住宅三重基地，並宣布啟動都更中繼宅政策，對象為都更案內65歲以上長者、下肢障者、身心障礙者雙老家庭及海砂屋建物原住戶。中央社記者趙敏雅攝 114年5月1日
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（中央社記者趙敏雅新北1日電）新北市長侯友宜今天宣布啟動都更中繼宅政策，對象為都更案內65歲以上長者、下肢障者、身心障礙者雙老家庭及海砂屋建物原住戶，拚民國116年提供400戶。

侯友宜上午視察都更中繼住宅三重基地時表示，新北市自民國108年起推動都更三箭政策，提供老舊建築物多元都市更新方案，至今已累積逾1200案核准，市府在推動過程中，體認到「中繼」是相當重要議題。

侯友宜說，很多都更戶在最後一哩路碰上挑戰，沒辦法即時安置，雖然有租金補貼，但弱勢家庭仍無法租到合適房子；另外，海砂屋部分，則有搬遷急迫性，因此市府推動都更中繼宅，以解決住民擔心都更重建過程無處可住，或租屋環境不合需求的困境。

針對三重基地，侯友宜指出，市府共提供35戶不同房型，包含三房型16戶、二房型10戶及一房型9戶，供安置使用，是市有土地參與都更分回住宅單元的多元運用；陸續還有位於土城、新莊等基地，總計86戶，於屋況整理完畢後，預計今年下半年開始受理申請，目標民國116年達到400戶。

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新北市政府都更處表示，都更實施者會支付都更戶租金補貼，民眾可以此承租都更中繼宅；符合申請條件民眾，1次承租為期3年，若屆時都更案尚未完成，可續租1次。

都更處也指出，未來取得穩定的中繼住宅戶數後，將滾動檢討申請對象及資格，希望讓參與都更住戶，在走到更新最後一哩路的重建搬遷時，都能安心、放心等待搬回新屋。（編輯：陳仁華）1140501

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