辛殿麻辣鍋遭爆餐點有異物 北市衛生局派員稽查

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（中央社記者陳昱婷台北2日電）有民眾指控在辛殿麻辣鍋信義店享用冰淇淋時吃到碎玻璃，台北市衛生局今天派員前往餐廳稽查，發現作業區出風口不潔、冰箱部分食材未覆蓋等多項缺失，要求限期改善。

一名網友在社群平台上發文，表示昨天下午在辛殿麻辣鍋信義店用餐時，在冰淇淋內吃到大量碎玻璃，導致喉嚨出血及胸悶，儘管醫生告知X光攝影檢查看起來無大礙，仍建議回家密集觀察3天。

這名網友表示，一發現吃到異物就向店家反映，卻未得到具體處理、解決及改善方式說明，讓他對於店家的危機處理及教育訓練感到失望，因此決定讓大眾知道此過程，及用餐恐面臨吞下玻璃的風險。

台北市衛生局今天派員至餐廳，針對人員、食材處理及作業場所衛生進行稽查，發現作業區出風口不潔、冰箱部分食材未覆蓋、冷凍庫無溫度紀錄，及未能出示冰淇淋產品來源文件、食品業者登錄平台資訊未更新等缺失。

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衛生局表示，這些缺失已要求業者5日前改善完成，期屆複查若仍不符規定，將依違反「食品安全衛生管理法」第8條及第9條，處新台幣6萬元到2億元及3萬元到300萬元罰鍰。

此外，衛生局指出，業者說明，該網友所稱的碎玻璃是因器皿碰撞造成，除發生當下向當事人致歉、陪同就醫並提供慰問金，同時檢討作業流程及檢視、淘汰各分店有細紋的器皿。（編輯：方沛清）1140502