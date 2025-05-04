台南惜福慈善協會攜手民代 母親節前贈物資助弱勢

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（中央社記者楊思瑞台南4日電）台南市惜福慈善協會與民進黨立委陳亭妃、台南市議員陳怡珍合作，今天舉辦「母親節關懷弱勢物資發放活動」，提供300份生活必需品給北區弱勢家庭，也在母親節前送上祝福。

活動地點設於陳亭妃與陳怡珍聯合服務處，由志工協助共發放300份民生物資，內容包含沙拉油、衛生紙、關廟麵與白米等生活必需品，盼為台南市北區弱勢家庭送上實質幫助及節日溫馨祝福。

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台南市惜福慈善協會理事長張美玲表示，希望透過此次活動拋磚引玉，喚起更多社會大眾關注弱勢族群生活所需，協會長期致力關懷弱勢、急難救助，未來也將持續推動更多公益行動，讓社會角落不再孤單。

陳亭妃說，將持續關心在地弱勢家庭，並與民間團體合作，透過公私協力，讓社會資源能有效傳遞給真正需要的家庭，並將更多資源帶進社區，打造更有溫度的台南。（編輯：陳仁華）1140504