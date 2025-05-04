北市釋932職缺最高月薪7萬元 5至8日就服站徵才

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（中央社記者楊淑閔台北4日電）台北市就業服務處今天指出，釋出23家企業、共932個職缺資訊，最高月領7萬元薪水，提供求職者挑戰，將從5日到8日的4天期間在台北市就業服務站現場展開徵才，免報名費。

台北市就業服務處說明，徵才時間依序為5日於景美就服站，6日於北投與內湖站，7日在西門與景美站，8日在南港東明、艋舺、信義、西門4站；期間每天都是下午2時到4時進行，只需攜帶履歷到場投遞、直接面試，免事先報名、免報名費。

針對職缺內容，就業服務處舉例，包含「星級旅館」寒舍餐旅釋出116個職缺，其中餐廳主任起薪新台幣4萬元、餐廳領班3.5萬元到4.5萬元，餐廳服務員、房務員、房控員、客服專員、櫃台接待員、洗盤員等3.2萬元起。

另外，職缺還有救生員、健身教練、工程技術員、安全員等專業職類，可享免費員工餐、制服清洗、更換補助、臨場健康諮詢、員工旅遊補助與公假等福利，平均月休8至11天，新鮮人、轉職或熟齡者皆可嘗試。

其次，「連鎖餐飲業者」部分，這次有樂雅樂、群品餐飲（石二鍋）、安心食品（摩斯漢堡）、和德昌（麥當勞）、富利餐飲（必勝客）等品牌參與。

「零售與超商通路」部分，包含統一超商、全家便利商店、三商家購（美廉社）、統康生活事業（家樂福超市）、傲勝OSIM、錢櫃等加入徵才行列。其中，OSIM開出百貨門市銷售人員、外勤維修技術人員與台北地區運輸人員職缺，固定底薪加上績效獎金，月薪最高可達7萬元。

「物流業者」部分，新瑞宅配祭出「新人首月與次月保障薪資各5萬元」徵才條件；「公共交通」部分，微笑單車（YouBike）招募調度與維護人員，提供時薪新台幣195元至240元不等的計時職缺，並補助油資。

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就業服務處指出，人口老化，長照產業崛起，這次有愛關懷、安民、嘉陞、聯承、樂活、采鋐、安馨、四正勤等多家機構徵才。

詳情可至「台北就業大補帖 OKWORK」網站查詢，或撥打（02）2308-5231洽詢。（編輯：戴光育）1140504