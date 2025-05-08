嘉縣首座全民運動館竣工 預計8月底前開館試營運

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（中央社記者蔡智明嘉義縣8日電）坐落嘉義水上鄉、全縣首座全民運動館近日峻工，以促參法評選出營運廠商，預計5月下旬完成簽約，8月底前開館試營運；縣府指出，此館將成在地居民運動休閒、促進健康新據點。

縣長翁章梁、建設處長郭良江、水上鄉長林緗亭、水上鄉代表會主席王國智等人今天到全民運動館視察，聽取設計監造單位簡報。館場為2層建築，將設置多功能活動教室、瑜伽韻律教室、健身房、飛輪教室、綜合教室、全齡體適能訓練場及綜合球場等空間。

教育處說明，水上鄉全民運動館是以促進民間參與公共建設法中的ROT模式（修建-營運-移轉），導入民間專業營運能力，目前已評選出營運廠商堤姆股份有限公司，估5月下旬完成簽約，廠商預計8月底前開館試營運。

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翁章梁接受媒體聯訪表示，縣內首座全民運動館將成在地居民運動休閒、促進健康新據點，象徵嘉義縣運動基礎建設再升級，未來縣府將持續推動更多優質運動場館建設，打造「運動就是日常」健康生活環境，希望大家好好來使用。

建設處表示，水上鄉全民運動館工程爭取到中央前瞻基礎建設經費補助，共投入新台幣1億8700多萬元建設，民國112年5月19日開工，於今年4月6日竣工，總樓地板面積約951坪。（編輯：陳仁華）1140508