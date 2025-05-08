日本金澤市長訪黃偉哲 將推動學生台灣教育旅行

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（中央社記者張榮祥台南8日電）日本金澤市長村山卓今天拜會台南市長黃偉哲，下午將參加已故日本技師八田與一追思會。村山卓也將推動今年12月金澤市學生教育旅行到台灣。

台南市政府發布新聞稿指出，村山卓今天拜會黃偉哲，台灣虎航董事長黃世惠也到場致意，討論金澤市學生修學旅行相關事宜。此外，村山卓下午也將參加出身金澤市、烏山頭水庫及嘉南大圳建造者八田與一追思會。

黃偉哲表示，烏山頭水庫持續灌溉台南這片土地，八田與一追思會是台南每年重要大事。台南也擁有許多與日本相關景點，希望促進雙方學生修學教育旅行，將情誼延續到下一代，深化兩市友好關係。

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村山卓說，金澤市偉人博物館預定今年開放讓市民免費入館參觀，讓更多市民認識八田與一。此外，金澤市立學校教育旅行多在國內舉辦，今年將推動學生12月到台灣，也希望參觀烏山頭水庫，了解台南與金澤特別緣分，且強化體育、文化交流等。

台南市府表示，八田與一出身金澤市，促成台南與金澤間淵源。2011年「八田與一紀念園區」落成後，除COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，金澤市每年都派員到台灣參加八田與一追思會。（編輯：戴光育）1140508