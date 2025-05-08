加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
京華城案開庭作證 朱亞虎：行賄我認罪、我懺悔
首頁 / 地方

日本金澤市長訪黃偉哲 將推動學生台灣教育旅行

2025/5/8 14:03（5/8 14:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
日本金澤市長村山卓（左1）8日拜會台南市長黃偉哲（右1），討論金澤市學生修學旅行相關事，村山卓下午也將參加出身金澤市、烏山頭水庫及嘉南大圳建造者八田與一追思會。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 114年5月8日
日本金澤市長村山卓（左1）8日拜會台南市長黃偉哲（右1），討論金澤市學生修學旅行相關事，村山卓下午也將參加出身金澤市、烏山頭水庫及嘉南大圳建造者八田與一追思會。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 114年5月8日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南8日電）日本金澤市長村山卓今天拜會台南市長黃偉哲，下午將參加已故日本技師八田與一追思會。村山卓也將推動今年12月金澤市學生教育旅行到台灣。

台南市政府發布新聞稿指出，村山卓今天拜會黃偉哲，台灣虎航董事長黃世惠也到場致意，討論金澤市學生修學旅行相關事宜。此外，村山卓下午也將參加出身金澤市、烏山頭水庫及嘉南大圳建造者八田與一追思會。

黃偉哲表示，烏山頭水庫持續灌溉台南這片土地，八田與一追思會是台南每年重要大事。台南也擁有許多與日本相關景點，希望促進雙方學生修學教育旅行，將情誼延續到下一代，深化兩市友好關係。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

村山卓說，金澤市偉人博物館預定今年開放讓市民免費入館參觀，讓更多市民認識八田與一。此外，金澤市立學校教育旅行多在國內舉辦，今年將推動學生12月到台灣，也希望參觀烏山頭水庫，了解台南與金澤特別緣分，且強化體育、文化交流等。

台南市府表示，八田與一出身金澤市，促成台南與金澤間淵源。2011年「八田與一紀念園區」落成後，除COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，金澤市每年都派員到台灣參加八田與一追思會。（編輯：戴光育）1140508

黃偉哲
黃偉哲談未來綠能發展 盼符合更高規格環保標準文化局長黃雅玲就職 黃偉哲盼帶來新能量
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

24
更多編輯台推薦新聞：