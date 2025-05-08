新北房屋稅爭議 民進黨議員要求財政局長道歉

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王鴻國新北8日電）新北市開徵房屋稅引發稅率適用爭議，財政局長陳榮貴駁斥所謂有8萬誤開稅單說法，引爆議場藍綠攻防，民進黨團要求道歉並連提5案要求財政局專案報告。

近來因房屋稅適用稅率引爆爭議，使得新北市議會近期業務質詢議程，陳榮貴都成民進黨議員炮轟對象，陳榮貴一再強調這是財政部財稅系統和內政部戶政系統出現勾稽錯誤的問題。

陳榮貴也透過新聞稿強調新北市多為民眾補申請自住或出租案件，與台北市有約5萬份稅單出現同一建物有自住與非自住稅率的錯誤情形不同，外界聲稱8萬誤開稅單是做出錯誤的類比推估，會造成民眾誤解。

議會今天下午進行大會議程，民進黨議員顏蔚慈表示，行政機關發新聞稿來做沒有專業度的政治攻防，私下溝通時，陳榮貴還甩頭就走，藐視議會；民進黨議員戴瑋姍要求陳榮貴在備詢台上，就其非專業陳述及政治攻擊公開向市民道歉。戴瑋姍也要求副市長陳純敬管束所屬。

國民黨議員周勝考質疑，民進黨議員在大會上討論，和業務質詢和官員私下溝通問題是兩碼事，為何要官員在大會上道歉？國民黨議員陳明義，財政局新聞稿是事實陳述，財政部都承認是新舊系統錯誤，哪來8萬件錯誤稅單？哪來什麼政治攻防？個人的事情，哪需在大會上道歉。

陳榮貴表示，市政及公共議題需要理性討論，過程中若有不當，為此致歉。業務執行不夠完善之處，會檢討、修正、改進，市府與議會共同解決民眾問題最重要。

透過 Google News 追蹤中央社

最後，民進黨團總召廖宜琨提案變更議程，針對公有土地盤點、歲入超收、土地徵值稅激增、欠稅清理進度及永和大陳社會住宅分配問題進行5案，要求財政局做專案報告。經副議長陳鴻源裁定，將由第2審查會來排定議程並報告。

廖宜琨說明，新北市擁有龐大的公有土地資源，土地閒置或浪費情況嚴重。黨團要求市府進行全面盤點，公開管理機關、用途及活化規劃，提升土地使用效能。此外，歲入連年超收，卻未見相應的公共建設與民生福利提升，財源流向何處，市府應向市民交代清楚。（編輯：張銘坤）1140508