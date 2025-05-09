嘉義縣表藝中心荷花池重生 5月美景再現

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（中央社記者蔡智明嘉義縣9日電）嘉義縣表演藝術中心占地3公頃的荷花池近年開得稀疏，縣府請藕農鄧素玉將荷花池重新整理，移除入侵植物、補植藕根、消除病蟲害後，近日荷花盛開，重拾往日美景。

嘉義縣表演藝術中心主任王泊清在臉書（Facebook）貼文說，進入5月，民雄陽光普照，炙熱的太陽讓人畏懼，清晨來賞荷恰到好處。

王泊清今天告訴中央社記者，讓表藝中心荷花池再現生機的鄧素玉，也是記錄嘉義牛斗山蓮藕農民紀錄片「老鷹之手」的女主角，她展現專業技能，移除入侵植物、補植藕根、抽水施肥，並以藥物抑制病蟲害後，果真讓荷花盛開。

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王泊清說，關心故鄉嘉義的文學家渡也近日也抽空造訪荷花池，鄧素玉則邀拍攝紀錄片「老鷹之手」的導演彭家如過來取鏡，看看逐漸盛開的荷花池。

王泊清強調，這是今年嘉義地區，最漂亮的荷花池取鏡處。賞荷同時也歡迎參觀從即日起至5月底在表藝中心展出的「今在嘉義，遇見柯橋 」2025 紹台攝影聯展及常設展「游於偶藝三昧堂精工布袋戲展」。（編輯：張銘坤）1140509

嘉義縣表演藝術中心占地3公頃的荷花池經重新整理後，近日荷花陸續盛開，美景如畫，與表藝中心典雅建築相映。（王泊青提供）中央社記者蔡智明傳真 114年5月9日