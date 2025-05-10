台中大雅區破損垃圾包四散 狗亂咬闖禍誘捕安置

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（中央社記者郝雪卿台中10日電）台中市環保局今天表示，大雅區港尾路高架橋下最近常出現破損垃圾包造成環境髒亂，民眾懷疑有人故意丟棄，經設監視器追查，發現下手的竟是1隻小狗，由動保處帶回安置。

台中市大雅區港尾路高架橋下最近頻繁出現破損垃圾包，引發民眾憂心環境髒亂影響市容，紛紛向當地清潔隊反映，懷疑有人蓄意亂丟。台中市政府環保局大雅區清潔隊接獲通報後派員前往了解。

為釐清垃圾來源，大雅區清潔隊指出，設置監視器追查，查閱監視影像只見有隻小狗行動迅速，專挑放在住家門前待收垃圾袋下手，夜晚出沒，目標明確，只見牠一口咬住整袋垃圾，隨後飛奔至高架橋下空地；垃圾包遭撕裂後內容物散落一地，讓路過民眾誤以為是人為亂丟，引發不少誤會。

大雅區清潔隊黃姓隊長表示，當接獲回報垃圾是被小狗搬來時，起初他以為是開玩笑，直到親眼目睹監視器畫面才相信。為妥善處理這起「狗狗亂丟事件」，清潔隊向台中市動物保護防疫處申請設置誘捕籠。

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黃姓隊長指出，工作人員剛準備放下捕籠時，小狗竟悠哉地在四周閒逛，彷彿在巡視地盤，誘捕籠才剛設置完畢，牠便自行鑽進去，過程毫無掙扎，彷彿心甘情願「投案」，在場人員也忍不住笑稱「這麼配合，是來自首的嗎？」

環保局長陳宏益表示，目前小狗已由動保處帶回安置，正在檢查是否植有晶片，以確認是否為走失犬隻；若為流浪犬，將依相關規定進行後續健康檢查、絕育及認養等程序。（編輯：戴光育）1140510