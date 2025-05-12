玉里鎮公所放養錦鯉惹議 學者：野外存活率不高

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（中央社記者李先鳳花蓮縣12日電）花蓮玉里鎮公所在親水公園放養錦鯉及紅尼羅魚，引起環保人士撻伐，擔憂外來種破壞生態環境；魚類生態學者指出，這2種魚不適合野外放養，但因體色鮮豔在野外存活率不高。

玉里鎮公所日前在源城里虹橋底下的親水公園放養150尾錦鯉與紅尼羅魚，期望打造兼具自然美景與教育意義的生態景點，並在官方社群貼文表示，是為了提升玉里親水公園的生態多樣性與整體遊憩品質。

貼文一出，被許多網友譏諷「用外來種提升生物多樣性」，擔憂雨季或颱風來襲時，若溢出到溪流恐對生態產生衝擊，認為鎮公所應先請教相關領域的專家學者，並對該區域進行完善的空間和生態規劃。

玉里鎮長龔文俊告訴中央社記者，錦鯉及紅尼羅魚都是來自花蓮縣水產培育所，已經改良馴化，錦鯉可以吃危害作物的金寶螺（福壽螺）的卵；紅尼羅魚就是「台灣鯛」的一種，俗稱吳郭魚，在台灣池塘、河川都普遍可見；親水公園在民國107年就曾放養過，有些民眾會釣走，呼籲民眾發揮公德心，勿從事撈魚及釣魚活動。

東華大學環境暨海洋學院自然資源與環境學系教授黃文彬接受電話採訪表示，錦鯉及紅尼羅魚都是外來種，以生態角度來看，在野外放養不適合；這兩種魚因為體色鮮豔，在野外存活率不高。

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專長為「魚類生態學」、「水產資源解析」的黃文彬說，玉里鎮公所在親水公園放幾隻魚，讓民眾可以觀賞，出發點是好的，沒想到被環保人士撻伐，若大雨來時，魚會被沖出來、跑掉，會對生態造成影響，也是可能發生。

他說，這些已經放養池裡的魚，因為顏色鮮艷，很快會被其他物種掠食，造成繁殖甚而影響本土物種的情形，機率不高，可以持續觀察。（編輯：陳清芳）1140512