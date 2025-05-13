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墾丁撿鹿角帶回家是否違法掀議 保七警：正聯繫行為人釐清經過

2025/5/13 10:56（5/13 11:57 更新）
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（中央社記者黃郁菁屏東縣13日電）有網友分享日前在墾丁撿鹿角並帶回，引發網議是否違法。墾管處指出，國家公園內2區域採集標本須經同意；該網友說，拾獲地不在此範圍。保七總隊第八大隊今天表示，將釐清。

保七總隊第八大隊表示，正聯繫行為人到案說明，釐清事實經過，比對相關證據。若有違反規定將依法開罰。

這名網友日前在網路平台貼文分享，在墾丁秘境拾獲鹿角並帶回，許多網友留言質疑是否違法。這名網友在墾丁國家公園管理處回覆後貼文表示，拾獲鹿角區域在一般管制區、並無違法。

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墾管處昨針對事件回覆，依國家公園法第17條，於國家公園區內特別景觀區生態保護區採集標本須經管理處同意，而為維持此2區自然資源，撿拾鹿角仍視為採集行為，未經許可已違反國家公園法第17條，可裁罰新台幣3000元整。

對於網友分享撿拾鹿角資訊，墾管處表示，恐致民眾誤以為在園區任何地區都可撿拾鹿角。提醒民眾勿私自在特別景觀區或生態保護區採集動植物，共同維護國家公園珍貴自然資源。（編輯：方沛清）1140513

#墾丁國家公園管理處
#墾管處
#保七總隊第八大隊
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