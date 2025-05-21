蔣萬安：誠意爭取輝達1年 見黃仁勳2次已像老友

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（中央社記者陳昱婷台北21日電）輝達台灣總部將落腳北投、士林，對於說服輝達選擇台北的過程，台北市長蔣萬安表示，市府去年起持續以誠意爭取，因此他與輝達執行長黃仁勳上週第2次碰面時，已像久違老友。

黃仁勳19日宣布輝達台灣總部將落腳台北北投、士林。蔣萬安今天在臉書發文表示，這幾天接到好多電話，問他如何說服輝達選擇台北，而這個故事要從台北大巨蛋說起。

蔣萬安說，他和黃仁勳初次見面是在去年6月，當時黃仁勳到大巨蛋擔任中職味全龍的開球嘉賓，開賽前還和福林國小少棒隊一起練投、用運動交朋友。

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他表示，為了爭取輝達，市府1年來以行動展現台北的誠意，主動提供不同方案、持續釐清疑慮，因此當上週黃仁勳擔任2025世界壯年運動會開幕式聖火手，兩人在大巨蛋第2次相見時，已像久違的老朋友，有相識而笑的默契。

蔣萬安指出，黃仁勳認為「台灣是AI時代的中心」，市府團隊則致力打造台北成為「創業家友善城市」與「AI驅動的智慧城市」，雙方將在台北攜手實現未來，市府全力協助，沒有最快、只有更快。（編輯：方沛清）1140521