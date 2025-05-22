深夜停電6小時花壇居民憂難眠 台電：施工提前進場

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（中央社記者鄭維真彰化22日電）台電彰化區處將於25日凌晨在花壇鄉施工，原預計停電6小時、914戶受影響，部分居民抱怨會熱到無法睡；台電今天表示，將提前進場前置作業，預估停電時間縮為2至3小時。

台灣電力公司彰化區營業處將在彰化花壇鄉進行供電設備拆除及線路強化改善工程，原預計25日凌晨0時至6時施工、停電戶數914戶，影響範圍為部分中山路一段用戶及中竹巷、金城街、金福街、金墩街等區域。

不過，有居民收到停電通知單後，抱怨睡覺時間遇上停電，無法開電風扇或冷氣，怕會整晚熱到睡不著。

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台電彰化區處指出，這次工程範圍涵蓋金墩街銜接中山路口，考量白天車流量較多，若安排白天停電，大型電力工程車在現場施工，可能造成車流擁擠、用路人危險；另外，為顧及鄰近工廠運作及部分營業用電，才安排凌晨影響較少時段作業。

台電彰化區處表示，為避免停電時間過長，造成當地居民不便，將於24日晚間10時提前至現場前置準備，以「施工人員安全及優先復電狀況」下，督促承攬商優先施作關鍵影響復電時程高壓主幹線，全力以赴提前完成工程，預估25日凌晨2時至3時恢復供電。（編輯：陳仁華）1140522