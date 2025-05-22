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澎湖迎來全台首隻小燕鷗雛鳥誕生 海保署籲保育

2025/5/22 16:58
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（中央社記者張已亷高雄22日電）海委會海保署今天公布，澎湖5月迎來全台今年第一隻保育類小燕鷗雛鳥誕生，另對小琉球今年首隻上岸產卵綠蠵龜裝設發報器，展開母龜洄游追蹤研究，同時呼籲民眾共同守護海岸訪客。

海洋委員會海洋保育署指出，小燕鷗為海洋保育類鷗科鳥類，夏季會到台灣繁殖，今年3月底先飛抵澎湖，經澎湖縣野鳥學會觀察，小燕鷗在4月中旬已開始在青螺濕地產卵，5月1日迎來第一隻雛鳥誕生，目前澎湖縣內已記錄91巢，另外在嘉義布袋濕地公園、韋能電廠水中島等地，都陸續傳出小燕鷗產卵消息。

海保署表示，台灣每年5月至10月也是綠蠵龜繁殖季節，小琉球、澎湖望安與台東蘭嶼均為關鍵產卵棲地。此次將攜手國立海洋生物博物館、台灣咾咕嶼協會等單位，共同為今年第一隻到小琉球上岸產卵的綠蠵龜裝設衛星發報器，展開小琉球地區產卵母龜洄游追蹤研究。

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海保署今天發布新聞稿指出，根據去年「燕鷗保育平台會議」盤點，小燕鷗在繁殖季面臨主要威脅為「人為干擾」，不時發生有人撿拾鳥蛋，導致小燕鷗巢位受擾或繁殖失敗等情形，因此海保署推出「燕鷗繁殖期守護行動」多語版本宣導海報，涵蓋中英文、越南語、印尼語、泰語等多種語言，透過地方政府分送至工廠等地張貼，盼守護小燕鷗並降低民眾誤觸法令風險。

海保署呼籲，民眾應遵守不穿越鳥巢區域、不接近繁殖巢位、不放養或餵食遊蕩犬貓、不餵食小燕鷗，並注意足下以避免踩踏鳥巢等「四不一要」原則，另外，民眾到海邊遊憩時，也切勿干擾海龜活動，若發現異常情況，應撥打「118」專線通報海巡署，共同守護保育類物種。（編輯：張銘坤）1140522

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