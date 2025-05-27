爭設苗科實中 苗縣府：研擬大同高中改制當備案

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（中央社記者管瑞平苗栗縣27日電）苗栗縣政府爭取國科會設置苗科實中暫無進度，縣長鍾東錦要求教育處研擬因應備案，包括以縣立大同高中改制實驗高中，並與清大、陽明交大等合作課程，吸引優秀學子留在苗栗。

因應竹科人口外溢及行政院推動桃竹苗大矽谷計畫，縣府積極爭取國科會於竹南科學園區設置苗栗科學實驗中學；然而國科會堅持待大矽谷計畫用地及徵收範圍確認、產權移轉完成，再行選址設校。

鍾東錦今天主持縣務會議表示，如按國科會的想法，苗科實中設立至少是10年後的事，緩不濟急；若是改由教育部或國科會給經費、縣府自行設校的話，教育處必須擬妥應對備案。

教育處長葉芯慧指出，苗栗縣頭份市及竹南鎮114學年度國中新生就要增班18班之多，預估到116學年度，總數會增加700人左右（約20多班）；目前初步研擬方式，是將縣立大同高中改制為純高中，待竹南鎮「文中七」照南國中分校預定地新建完成、現有國中部調整過去之後，整個大同高中直接升格為實驗高中。

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鍾東錦認為，新的實驗高中除了硬體，更重要的是教學、師資，能否吸引在地優秀學生留在苗栗就近入學是最主要目標；葉芯慧則說，未來可尋求清大教育中心支援，也可與清大、陽明交大結合合作開設課程。

鍾東錦受訪指出，竹南、頭份地區多所國中小擠爆，像頭份國中新校舍剛蓋好，原本規劃要當專科教室，根本沒機會，因為普通教室已經不夠用。他強調，不管將來時勢如何變化，縣府對於苗科實中一定會爭取到底；中央如果僅應允補助設校經費，由地方自行設校，教育處則必須提早擬訂完善規畫，做好前置作業因應。（編輯：李錫璋）1140527