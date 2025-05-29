Uber Eats年訂閱制會員契約 北市籲把握退款期

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（中央社記者劉建邦台北29日電）台北市法務局表示，Uber Eats調整Uber One會員訂閱方案，影響年訂閱制消費者契約權益，業者同意退款緩衝期至6月30日；消費者如不同意新方案，應在緩衝期終止申請。

台北市法務局今天發布新聞資料指出，優食台灣公司（Uber Eats）於4月30日公告，5月30日起將調整「Uber One會員」訂閱方案，內容包括調高非餐點免外送費門檻、調降服務費折抵優惠、取消延遲補償機制。

法務局表示，業者變動已影響年訂閱制消費者原契約應享權益，違反誠信原則，經邀業者到場說明，要求延長退款緩衝期、依原契約條件續用至訂閱期滿、研議其他補償措施、強化通知義務，確保消費者權益不受侵害。

法務局指出，業者在會議內說明Uber One會員分為月訂與年訂閱制。針對此次會員方案全面限縮變動，月訂閱會員如不續訂，須於下期計費前48小時於App內取消，並無比例退費，權益可使用至當期結束。

至於年訂閱會員，可於公告日起1個月內（至5月30日）申請終止並按剩餘天數比例退款。

法務局表示，針對業者公告仍於訂約期間內片面變更訂閱方案，對此作法不認同及表達遺憾，並對業者提出多項要求。

法務局指出，業者應提供至少1個月延長緩衝期，讓年訂閱會員申請按比例退款，並公開說明申請方式，及強化會員通知義務，清楚說明方案變動與應對措施。

法務局表示，已要求業者研議提供年訂閱會員選擇依原契約條件使用至期滿，提供終止訂閱者補償及續用者加碼優惠，對未即時接獲通知而自動續訂，提供彈性退費。

消保官說，業者5月26日回應同意提供至6月30日的退款緩衝期，並承諾於5月30日前再次通知全體會員。

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法務局表示，針對依原契約使用至期滿，或補償及優惠方案，業者仍未提出具體規劃，提醒消費者，如不同意新方案內容，應把握緩衝期內提出終止申請，以保障自身權益。

法務局表示，消費者如對此案有消費疑義，可至市府法務局消保網查詢，遇消費爭議，可撥消費者服務專線「1950」或市民熱線「1999」轉7812詢問。（編輯：張銘坤）1140529