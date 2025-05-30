高捷、京阪控股簽友好協定 深化台日鐵道合作

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（中央社記者林巧璉高雄30日電）高雄捷運股份有限公司今天與日本京阪控股株式會社簽友好協定，在原有長期合作基礎下，共同開發並推廣包含鐵道車票等觀光商品，吸引觀光客，交流運輸營運經驗與安全服務技術。

協定在高雄市政府觀光局長高閔琳見證下，由高捷董事長楊岳崑和京阪電車社長平川良浩代表簽署。

高捷表示，2020年起與京阪電氣鐵道合作，雙方提供觀光資訊與互登廣告，高捷美麗島站為京阪電鐵在海外設置的首座主題車站，而高捷與高雄市廣告則登上天滿橋站、伏見稻荷站等多座日本人氣車站，提升高雄能見度，象徵台日城市間文化交融。

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高捷說，協定進一步擴大合作規模，涵蓋觀光促進與技術協力，雙方透過觀光手冊、網站與社群媒體發布內容等，研擬吸引觀光客措施，提升營運品質。

楊岳崑表示，京阪電鐵百年來在鐵道經營、觀光推廣及城市行銷領域很有成就，合作象徵雙方在經歷挑戰後仍堅定合作情誼，奠定未來台日交通觀光攜手共榮紮實基礎，雙方將持續拓展交流範疇，讓高捷成為接軌國際與文化交流平台，共同推動鐵道觀光合作。（編輯：李明宗）1140530