議長指跆拳道賽遭停辦 基市府：研商辦相關比賽

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（中央社記者王朝鈺基隆5日電）基隆市議長童子瑋表示，基隆市「跆拳道區域對抗賽」去年突然沒辦，今年也無消息，體育場不是鬥爭工具，若市府不辦他會扛起責任。市府說，申請項目額度已滿，會研商辦相關比賽。

身兼基隆市體育會跆拳道委員會主委的市議會議長童子瑋昨天在臉書指出，基隆市從民國108年開始辦理「跆拳道區域對抗賽」，連續5年不中斷，令人錯愕的是，去年比賽突然沒辦，今年到現在也無消息，市府教育處至今沒有對外說明，也沒交代取消原因或未來規劃，整件事就這樣「靜悄悄」地發生，彷彿這場賽事從沒存在過。

童子瑋說，損失的不只是「活動少一項」，孩子（選手）的成長曲線被打斷，教練團失去教學回饋的場域，基隆市整體體育形象與區域競爭力也將受損。「我要很嚴肅的說，體育場不是政治的延伸，更不是鬥爭的工具。這場比賽的主角，是孩子」。

他表示，如果市府不辦，他願扛起責任，他可以不當主委，但不願看到孩子的舞台就此關閉，會盡己所能，努力把這場比賽繼續辦下去。

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基隆市政府教育處今天指出，區域對抗賽是依「教育部體育署運動發展基金輔導設立基層運動選手訓練站作業要點」辦理，需由設有基層選手訓練站的學校主動申請，而跆拳道區域對抗賽於108年、109年由百福國中申辦，110年因疫情停辦，111年、112年則由基隆女中承辦，因參加選手眾多，基隆女中因人力有限等內部考量，去年起未再申請辦理。

教育處表示，由於體育署限額各縣市區域對抗賽最多只能舉辦3種項目，今年已申請籃球、田徑、拳擊，已達申請額度上限，且已逾申請時間，市府會再與發展跆拳道運動的學校研商，協助申請辦理相關比賽。（編輯：李錫璋）1140605