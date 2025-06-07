齊柏林飛閱台灣攝影獎10日起徵件 影像刻劃故事

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（中央社記者郝雪卿台中7日電）「看見．齊柏林基金會」今天攜手慈濟慈善事業基金會與全家便利商店宣布，第2屆「齊柏林飛閱台灣攝影獎」6月10日到8月11日徵件，希望透過影像刻劃更多美麗故事。

慈濟基金會台中靜思堂舉辦「世界環境日永續淨零兜陣走」活動，安排戲劇演出、專家講座、趣味闖關與環境保護電競賽等，1樓大廳還有齊柏林飛閱台灣攝影獎得獎作品展。

「看見．齊柏林基金會」說，延續首屆徵件熱烈迴響，第2屆徵件主題由「地景紀實」升級為「影像故事」，以3到5張同一地點、不同時間照片，記錄地景變遷的時間縮影。總獎金超過新台幣40萬元，獲獎作品將於新北市淡水區齊柏林空間、全台多處靜思堂與大專院校展出。

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「看見．齊柏林基金會」執行長萬冠麗表示，從記錄到行動，期望影像成為改變起點。去年收到全國共3683件空拍影像，期盼今年有更多空拍愛好者一起飛閱台灣，刻劃更多美麗故事，也帶大家看見更多環境傷痕，發現與關注問題，改變行動可一直走下去。

慈濟基金會執行長顏博文說，首屆空拍作品非常精彩、令人驚豔，讓大家看見土地美，也直視土地承受的苦，希望這次凝聚更多空拍攝影師良善之念，以實際行動守護環境，延續善的力量，讓美麗台灣永續長存。（編輯：李明宗）1140607