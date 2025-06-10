夏季戲水旺季 北市驗139家泳池水質合格率98.6%

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（中央社記者楊淑閔台北10日電）台北市衛生局今天表示，夏季戲水旺季前加強泳池水質抽驗，1到4月共抽驗139家次，合格137家次、不合格2家次，合格率98.6%，較113年同期的94.5%及112年同期的89.8%明顯提升。

台北市衛生局透過新聞指出，戲水旺季前加強泳池水質抽驗，督促業者提升自主衛生管理，結果如上發布。

針對抽驗不合格業者，衛生局說，依據「台北市營業衛生管理自治條例」規定處新台幣2000元以上、1萬元以下罰鍰，並限期改善，複查若不合格將按次罰到改善。檢查作業方面，衛生局說，上述自治條例規定，游泳業者每月應自行汲取泳池水送檢水質微生物，泳池開放期間另應每月進行水質酸鹼度及自由有效餘氯測定至少4次，夏季泳池開放期間則應每2小時測定1次，並將檢測結果公告在場所明顯處，讓消費者了解池水水質監測情形。

檢查標準為何，北市衛生局說，公告標準為游泳池水質應符合總菌落數每1公撮（mL）池水中應低於500 CFU；大腸桿菌群每100公撮（mL）池水中應低於（含）1 CFU或1.1 MPN；自由有效餘氯量應保持百萬分之1至3之間（1到3ppm）；水質的氫離子指數（pH值）應保持6.5至8之間。

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衛生局提醒民眾三要常識，包含入池前要澈底淋浴沖洗、卸妝並穿著潔淨泳衣帽、褲；要注意現場標示水溫、酸鹼值、餘氯量等水質資訊；游泳中若有不適，要立即離開游泳池，並通知救生員或服務人員。

另外，有傳染性疾病者、患有傳染性眼疾或皮膚病者、飲酒過量明顯有醉態者，都不入池；寵物不可攜帶入池；游泳池內外四周不要飲食或吸菸。（編輯：張銘坤）1140610