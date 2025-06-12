花蓮縣府擬設沙灘車專區 徵詢土地權責機關意見

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（中央社記者張祈花蓮縣12日電）花蓮曾有24家沙灘車業者，受限公告指引場域、震後遊客銳減等影響，只剩6家苦撐，花蓮縣政府比照屏東設立專區，選定三棧溪以北、立霧溪以南區域，將徵詢土地權責機關意見。

花蓮沙灘車活動過去集中在鹽寮、三棧溪海邊，因缺乏管理規則，長期處在灰色地帶，過去發生沙灘車行駛道路、影響海岸生態、放置裝置藝術及噪音等干擾，引起民怨。

花蓮縣府2年前依據中央公布指引採「導禁兼施」，明定道路、國有林地、保安林及部分海岸等禁止沙灘車活動，並加強稽查。

花蓮縣無黨籍議員鄭寶秀、國民黨籍議員林正福今天在縣政總質詢都關切花蓮沙灘車開放狀況，應提供合法場域或輔導經營，不要斷了業者生計，在兼顧生態及減少干擾的前提，提供遊客到訪花蓮遊玩的選擇。

花蓮縣府觀光處長余明勲答詢，因中央沒有實質管理辦法，目前比照屏東縣設立沙灘車專區，正在進行專區設置可行性評估，預計19日將與林業保育署花蓮分署、國有財產署等單位開會。

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余明勲會後接受媒體採訪指出，沙灘車專區初步選定三棧溪以北至立霧溪區域，19日會先與土地權責單位開會徵詢意見，希望朝向合法化管理。

花蓮縣沙灘車協會理事長黃鴻達說，不少遊客以為沙灘車不能營業，遊客減少，加上地震後觀光客更少，很多同行把沙灘車賣掉、停業，朝專區營運是協會向縣府提出的建議，期待能盡快合法營業。（編輯：張雅淨）1140612